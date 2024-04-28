Кто является субъектом предоставления бесплатной первичной юридической помощи: разъяснение

Бесплатная первичная юридическая помощь включает несколько видов юридических услуг.

Черкасский апелляционный суд напоминает, что бесплатная первичная правовая помощь – это помощь, заключающаяся в информировании лица о его правах и свободах, порядке их реализации, восстановлении в случае их нарушения и порядке обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц.

Бесплатная первичная юридическая помощь включает следующие виды юридических услуг:

1) предоставление правовой информации;

2) предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

3) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

4) предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной юридической помощи и медиации.

Право на бесплатную первичную правовую помощь согласно Конституции Украины и Закон Украины «О безвозмездной правовой помощи» имеют все лица, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Субъектами предоставления бесплатной первичной юридической помощи в Украине являются:

1) органы исполнительной власти;

2) органы местного самоуправления;

3) центры по оказанию бесплатной юридической помощи;

4) специализированные учреждения по оказанию безвозмездной первичной юридической помощи, образованные органами местного самоуправления с учетом потребностей территориального общества;

5) юридические лица частного права, имеющие право оказывать юридическую помощь, привлеченные органами местного самоуправления в установленном законом порядке;

6) адвокаты и другие специалисты в области права, привлеченные органами местного самоуправления в установленном законом порядке.

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