Практика судов
  1. В Украине

Кто является субъектом предоставления бесплатной первичной юридической помощи: разъяснение

08:36, 28 апреля 2024
Бесплатная первичная юридическая помощь включает несколько видов юридических услуг.
Кто является субъектом предоставления бесплатной первичной юридической помощи: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский апелляционный суд напоминает, что бесплатная первичная правовая помощь – это помощь, заключающаяся в информировании лица о его правах и свободах, порядке их реализации, восстановлении в случае их нарушения и порядке обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц.

Бесплатная первичная юридическая помощь включает следующие виды юридических услуг:

1) предоставление правовой информации;

2) предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

3) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

4) предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной юридической помощи и медиации.

Право на бесплатную первичную правовую помощь согласно Конституции Украины и Закон Украины «О безвозмездной правовой помощи» имеют все лица, которые находятся под юрисдикцией Украины.

Субъектами предоставления бесплатной первичной юридической помощи в Украине являются:

1) органы исполнительной власти;

2) органы местного самоуправления;

3) центры по оказанию бесплатной юридической помощи;

4) специализированные учреждения по оказанию безвозмездной первичной юридической помощи, образованные органами местного самоуправления с учетом потребностей территориального общества;

5) юридические лица частного права, имеющие право оказывать юридическую помощь, привлеченные органами местного самоуправления в установленном законом порядке;

6) адвокаты и другие специалисты в области права, привлеченные органами местного самоуправления в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о праве АРМА покупать за арестованные в иностранной валюте средства военные облигации

Теперь АРМА сможет приобрести военные облигации внутреннего государственного займа за арестованные деньги в иностранной валюте.

Судья пожаловался на полицейских, которые преследовали его и морально терроризировали

Судья считает, что полицейские выполняют «заказ», полученный от своего руководства.

Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому налоговики будут уведомлять НАБУ о признаках дачи взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

Единоличное рассмотрение дел в ВАКС будет не для всех – кого внесли в список исключений

В ходе рассмотрения законопроекта об изменении правил формирования состава суда в ВАКС Комитет добавил должности председателей Высшего совета правосудия, Верховного Суда, КСУ, ЦИК и Счетной палаты в список должностных лиц, которые могут просить о коллегиальном рассмотрении дела.

Особенности социальной защиты граждан Украины, проживающих за границей – позиция Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил особенности социальной защиты некоторых граждан Украины, находящихся за ее пределами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду