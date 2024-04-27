В Житомирской области учитель набросился с ножом на бывших учеников: есть жертва

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В Житомирской области в ходе конфликта мужчина нанес ножевые ранения двум 17-летним юношам, в результате чего один из них умер. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как стало известно, в селе Луковец в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что недалеко от магазина двое юношей получили ножевые ранения от незнакомца. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

Выяснилось, что два парня приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину, что тот ухаживал за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку. 23-летний мужчина достал нож и начал наносить удары оппонентам. Для одного из парней ранение стало смертельным. Другой получил ранение, за его жизнь борются врачи.

Подозреваемый был задержан, у него найдено и изъято вероятное орудие преступления – нож.

Мужчину подозревают в умышленном убийстве и покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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