Япония присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей

Япония стала 36 страной-участницей Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Япония присоединилась к Международной коалиции по возвращению украинских детей, незаконно депортированных россией. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, сейчас эту коалицию поддерживают все страны-члены "Большой семерки".

"При столь мощной помощи международных партнеров мы приумножим усилия и обеспечим качественную реализацию четвертого пункта Украинской формулы мира Освобождения пленных и депортированных лиц", – рассказал Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что коалиция за возвращение украинских детей была начата в Киеве 2 февраля 2024 года. Это общая инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.