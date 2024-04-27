Что следует знать о принудительном взыскании долгов: разъяснение суда

Получили решение суда, однако должник отказывается выполнять его добровольно: что делать.

Черкасский апелляционный суд напоминает особенности процедуры принудительного взыскания долгов. Отмечается, что, чтобы начать принудительное исполнение, следует обратиться в ГИС (Государственная исполнительная служба) или частному исполнителя. Автоматически решения судов к исполнителям не поступают.

Первый шаг: Обратиться в суд, рассматривавший дело, с заявлением о выдаче исполнительного листа. Исполнительное письмо обязательно должно содержать:

название и дату выдачи документа, наименование органа, фамилию, имя, отчество и должность должностного лица, его выдавшего;

дату принятия и номер решения, согласно которому издан документ;

полное наименование взыскателя и должника, их местонахождение, дату рождения должника – физического лица;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта;

резолютивная часть решения, предусматривающая меры принудительного исполнения решений;

дату вступления решения в законную силу (кроме решений, подлежащих немедленному исполнению);

срок предъявления решения к исполнению.

Второй шаг: Написать заявление о принудительном взыскании средств с должника и обратиться с заявлением в государственную исполнительную службу или частному исполнителю, который находится:

по месту жительства/нахождения или работы должника.

по месту нахождения имущества должника.

Важно, что исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3 лет, кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и исполнительным документам, по которым взыскателем является государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех месяцев. Напомним, что своевременное погашение задолженности поможет избежать неприятных последствий, таких как арест имущества и блокирование счетов.

Как самостоятельно можно узнать об открытых исполнительных производствах:

- в своем телефоне с помощью приложения "Дия".

- открытый Единый реестр должников, где в режиме реального времени можно проверить информацию о себе или других должниках.

- также о получении информации об открытии исполнительного производства можете обратиться в отдел ГИС, в который предъявлен исполнительный лист.

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