Что следует знать о принудительном взыскании долгов: разъяснение суда

Черкасский апелляционный суд напоминает особенности процедуры принудительного взыскания долгов. Отмечается, что, чтобы начать принудительное исполнение, следует обратиться в ГИС (Государственная исполнительная служба) или частному исполнителя. Автоматически решения судов к исполнителям не поступают.
Первый шаг: Обратиться в суд, рассматривавший дело, с заявлением о выдаче исполнительного листа. Исполнительное письмо обязательно должно содержать:
Второй шаг: Написать заявление о принудительном взыскании средств с должника и обратиться с заявлением в государственную исполнительную службу или частному исполнителю, который находится:
Важно, что исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3 лет, кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и исполнительным документам, по которым взыскателем является государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех месяцев. Напомним, что своевременное погашение задолженности поможет избежать неприятных последствий, таких как арест имущества и блокирование счетов.
Как самостоятельно можно узнать об открытых исполнительных производствах:
- в своем телефоне с помощью приложения "Дия".
- открытый Единый реестр должников, где в режиме реального времени можно проверить информацию о себе или других должниках.
- также о получении информации об открытии исполнительного производства можете обратиться в отдел ГИС, в который предъявлен исполнительный лист.
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