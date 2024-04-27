Що варто знати про примусове стягнення боргів: роз’яснення суду

Черкаський апеляційний суд нагадує особливості процедури примусового стягнення боргів. Зазначається, що аби розпочати примусове виконання, потрібно звернутися до ДВС (Державна виконавча служба) чи приватного виконавця. Автоматично рішення судів до виконавців не надходять.
Перший крок: Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа. Виконавчий лист обов’язково має містити:
Другий крок: Написати заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:
Важливо, що виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3 років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Нагадуємо, що своєчасне погашення заборгованості допоможе уникнути неприємних наслідків, таких як арешт майна та блокування рахунків.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.