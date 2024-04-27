Що варто знати про примусове стягнення боргів: роз’яснення суду

Отримали рішення суду, проте боржник відмовляється виконувати його добровільно: що треба робити.

Черкаський апеляційний суд нагадує особливості процедури примусового стягнення боргів. Зазначається, що аби розпочати примусове виконання, потрібно звернутися до ДВС (Державна виконавча служба) чи приватного виконавця. Автоматично рішення судів до виконавців не надходять.

Перший крок: Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа. Виконавчий лист обов’язково має містити:

назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;

дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

повне найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження, дату народження боржника - фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;

резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

строк пред’явлення рішення до виконання.

Другий крок: Написати заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:

за місцем проживання/перебування або роботи боржника.

за місцем знаходження майна боржника.

Важливо, що виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3 років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців. Нагадуємо, що своєчасне погашення заборгованості допоможе уникнути неприємних наслідків, таких як арешт майна та блокування рахунків.