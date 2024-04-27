Головнокомандувач ЗСУ Сирський: Ситуація на фронті має тенденцію до загострення

Олександр Сирський взяв участь у засіданні «Рамштайн», де розповів союзникам про нагальні потреби українських військових.

Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні у форматі "Рамштайн". Він висловив вдячність учасникам засіданні та особисто очільнику Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку наших держави і війська.

За словами Сирського, він також поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення, спеціфіку здійснення ворогом ударів по енергетики, а також про потреби ЗСУ.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - розповів Сирський.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосив, що США виділяють $6 млрд на замовлення зброї для України.

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