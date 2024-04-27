Главнокомандующий ВСУ Сырский: Ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению

Александр Сырский принял участие в заседании «Рамштайн», где рассказал союзникам о неотложных потребностях украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял участие в 21-м заседании в формате "Рамштайн". Он выразил благодарность участникам заседания и лично руководителю Пентагона Ллойду Остину за последовательную поддержку наших государств и войск.

По словам Сырского, он также проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению, специфике осуществления врагом ударов по энергетике, а также о потребностях ВСУ.

"Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - рассказал Сырский.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США выделяют $6 млрд на заказ оружия для Украины.

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