Доля здания промышленности сдана в аренду: является ли она объектом налогообложения

Является ли объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, здание промышленности, доля которого сдается его собственником в аренду, лизинг, ссуду.

Фото: tsn.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Закарпатской области разъяснило, является ли объектом налогообложения налогом на недвижимость доля здания промышленности, которое сдается владельцем в аренду.

Объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Согласно п.п. "есть" п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 НКУ, не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка здания промышленности, отнесенные к группе «Промышленные и складские здания» (код 125) по назначению в хозяйственной деятельности субъектов, основная деятельность которых классифицируется в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010, и не сдаются их владельцами в аренду, лизинг, ссуду.

То есть предприятие, основная деятельность которого классифицируется в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010, при осуществлении им операций по предоставлению в аренду части здания промышленности, которая находится в его собственности и принадлежит к группе «Промышленные и складские здания» (код 125 ) Классификатора, определяющего налоговые обязательства по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в части зданий промышленности (их долей), предоставленных в аренду.

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