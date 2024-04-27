Японія долучилися до коаліції з повернення українських дітей

Японія стала 36 країною-учасницею Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яких незаконно депортувала росія. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, тепер цю коаліцію підтримують всі країни-члени "Великої сімки".

"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру Звільнення полонених і депортованих осіб", – розповів Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що коаліція за повернення українських дітей була започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції долучилися вже 36 країн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.