На Житомирщині вчитель накинувся з ножем на колишніх учнів: є жертва

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: поліція

На Житомирщині у ході конфлікту чоловік завдав ножових поранень двом 17-річним юнакам, у результаті чого один із них помер. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як стало відомо, у селі Луковець до поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця. На місце події негайно прибули правоохоронці.

З’ясувалося, що двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати ударів опонентам. Для одного з юнаків поранення стало смертельним. Інший отримав поранення, за його життя борються лікарі.

Підозрюваного затримали, у нього знайшли та вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж.

Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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