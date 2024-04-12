На Закарпатье смонтировали первые 20 м евроколеи Чоп-Ужгород

Укрзализныця начала строительство европейской колеи между Чопом и Ужгородом.

Источник фото: Укрзализныця

На территории Закарпатья при участии премьера Украины Дениса Шмыгаля и председателя Укрзализныци Евгения Лященко был установлен первый символический прогон длиной 20 метров европейской колеи между городами Чоп и Ужгород. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Сегодня мы открываем процесс строительства важного проекта - создание первой евроколеи от Чопа до Ужгорода. Этот проект позволит повысить комфорт не только пассажирского сообщения и перераспределить пассажирский поток, но и параллельно даст нам новые логистические возможности для грузовых перевозок, разгрузит автомобильные пункты пропуска. Ужгород становится первым областным центром, который получит сообщение с Европой колеей европейского образца", - сказал Шмыгаль.

Проект предусматривает строительство 22 километров железнодорожного пути европейского стандарта, реконструкцию искусственных сооружений и инженерных сетей, а также оснащение пути современными блокировочными системами.

Во время торжеств, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил важность этого проекта, который будет способствовать увеличению комфорта пассажирских перевозок и снижению нагрузки на автомобильные пункты пропуска. Председатель Укрзализныци Евгений Лященко добавил, что проект будет реализован за средства из государственного бюджета и софинансирования фонда Европейского Союза.

В дальнейших планах предусматривается электрификация пути и его продолжение от Ужгорода до Львова. Это значительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейские транспортные коридоры.

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