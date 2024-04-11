Администрация Байдена возмущена задержкой помощи Украине, однако «плана Б» нет

В администрации Байдена кроме 60 миллиардов долларов военной помощи альтернативных планов нет.

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Администрация президента США Джо Байдена выражает разочарование из-за задержек в финансировании Украины в борьбе против россии. Обеспокоенность растет на фоне угрозы успеха российских войск в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg.

Американские чиновники, которые остаются анонимными, утверждают, что за 60 миллиардами долларов военной помощи, которые остаются в Конгрессе, не существует альтернативного "плана Б" помощи Украине. В то же время, некоторые источники прессы отмечают, что европейским лидерам следует ускорить процесс и использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки украинского правительства.

Однако другие источники подчеркивают необходимость срочного реагирования со стороны европейских стран на просьбу Украины. В частности, они требуют предоставления Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot из европейских запасов.

Напомним, у Байдена ведут непубличные переговоры со спикером Майком Джонсоном для помощи Украине на $60 млрд.

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