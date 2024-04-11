В Киеве адвокату сообщили о подозрении за подделку документов для мошенничества на 4 млн гривен

За мошенничество и подделку документов столичному адвокату грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили о подозрении столичному адвокату в совершении мошенничества и подделке документов. По информации прокуратуры, 10 апреля 2024 года руководитель САП поручил прокурору сообщить о подозрении адвокату, которого уличили в преступных действиях.

Выявлено, что адвокат подделал сопроводительное письмо Печерского районного суда города Киева и другие документы, чтобы незаконно завладеть средствами в размере более 4 миллионов гривен. Эти средства были арестованы в рамках другого уголовного производства и переданы управлению Агентства по управлению имуществом (АРМА). Подозреваемого обвиняют по частям 4 статьи 190 и 2 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Дело также раскрывает неправомерные действия судьи Печерского районного суда города Киева, которая приняла решение о снятии ареста с этих средств. Судья может быть привлечена к ответственности за нарушение статей 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении судьи сейчас находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Важно отметить, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.