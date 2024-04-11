У Києві адвокату повідомили про підозру за підробку документів для шахрайство на 4 млн гривень

За шахрайство та підробку документів столичному адвокату загрожує до 12 років позбавлення волі.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили про підозру столичному адвокату у вчиненні шахрайства та підробці документів. За інформацією прокуратури, 10 квітня 2024 року керівник САП доручив прокуророві повідомити про підозру адвокатові, якого викрили на злочинних діях.

Виявлено, що адвокат підробив супровідний лист Печерського районного суду міста Києва та інші документи, щоб незаконно заволодіти коштами у розмірі понад 4 мільйонів гривень. Ці кошти були арештовані в рамках іншого кримінального провадження та передані управлінню Агентства з управління майном (АРМА). Підозрюваного обвинувачують за частинами 4 статті 190 та 2 статті 358 Кримінального кодексу України, за якими передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Справа також розкриває неправомірні дії судді Печерського районного суду міста Києва, яка ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Суддя може бути притягнута до відповідальності за порушення статей 364 та 366 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо судді наразі перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Важливо відзначити, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, поки її вина не буде доведена в судовому порядку.

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