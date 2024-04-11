Адміністрація Байдена обурена затримкою допомоги Україні, проте «плану Б» немає

В адміністрації Байдена крім 60 мільярдами доларів військової допомоги альтернативних планів немає.

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Адміністрація президента США Джо Байдена висловлює розчарування через затримки у фінансуванні України у боротьбі проти росії. Стурбованість росте на тлі загрози успіху російських військ у найближчі тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

Американські чиновники, які залишаються анонімними, стверджують, що поза 60 мільярдами доларів військової допомоги, які залишаються в Конгресі, не існує альтернативного «плану Б» допомоги Україні. Водночас, деякі джерела преси зауважують, що європейським лідерам слід прискорити процес та використати прибутки від заморожених російських активів для підтримки українського уряду.

Однак інші джерела підкреслюють необхідність термінового реагування з боку європейських країн на прохання України. Зокрема, вони вимагають надання Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot з європейських запасів.

Нагадаємо, у Байдена ведуть непублічні переговори зі спікером Майком Джонсоном для допомоги Україні на $60 млрд.

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