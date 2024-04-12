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На Закарпатті змонтували перші 20 м євроколії Чоп-Ужгород

10:57, 12 квітня 2024
Укрзалізниця розпочала будівництво європейської колії між Чопом та Ужгородом.
На Закарпатті змонтували перші 20 м євроколії Чоп-Ужгород
Джерело фото: Укрзалізниця
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На території Закарпаття за участі прем'єра України Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка було встановлено перший символічний прогін довжиною 20 метрів європейської колії між містами Чоп та Ужгород. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Сьогодні ми відкриваємо процес будівництва важливого проєкту – створення першої євроколії від Чопа до Ужгорода. Цей проєкт дозволить підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка», – сказав Шмигаль.

Проект передбачає будівництво 22 кілометрів залізничної колії європейського стандарту, реконструкцію штучних споруд та інженерних мереж, а також оснащення колії сучасними блокувальними системами.

Під час урочистостей, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив важливість цього проекту, який сприятиме збільшенню комфорту пасажирських перевезень та зниженню навантаження на автомобільні пункти пропуску. Голова Укрзалізниці Євген Лященко додав, що проект реалізуватиметься за кошти з державного бюджету та співфінансування фонду Європейського Союзу.

У подальших планах передбачається електрифікація колії та її продовження від Ужгорода до Львова. Це значний крок у розвитку транспортної інфраструктури, що сприятиме подальшій інтеграції України до європейських транспортних коридорів.

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