КСУ рассматривает дело студента, отчисленного из университета за нарушение учебной дисциплины

Студент был отчислен из университета согласно приказу ректора за нарушение правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях, правил внутреннего распорядка университета и Положения о студенческом общежитии.

В среду, 29 мая, Первый сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Падерина Владимира Александровича о конституционности пункта 5 части первой статьи 46 Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 2016 г. № 1 VII (далее – Закон). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Оксана Грищук повідомила, що Володимир Падєрін звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України припис Закону, за яким підставами для відрахування здобувача вищої освіти є, зокрема, „порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання“.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів випливає таке.

У серпні 2021 року Володимир Падєрін уклав договір про навчання з Національним авіаційним університетом (далі – Університет) та був зарахований на І курс денної форми навчання на здобуття другого (магістерського) ступеня вищої освіти за кошти державного бюджету.

Однак у січні 2022 року його було відраховано з Університету згідно із наказом ректора за порушення навчальної дисципліни, „Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках“, ,,Правил внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету“, ,,Положення про студентський гуртожиток“, Закону та виселено з гуртожитку Університету.

Уважаючи своє відрахування неправомірним, Володимир Падєрін звернувся до суду першої інстанції, який його позов задовольнив та визнав наказ незаконним і скасував його.

Відтак Університет оскаржив це рішення в апеляційному порядку. Суд апеляційної інстанції скаргу задовольнив частково: рішення суду першої інстанції змінив у частині мотивів та підстав задоволення вимог позову, з іншими висновками, на підставі яких було задоволено позов, погодився.

Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Володимира Падєріна, оскільки її подано на судові рішення у справі незначної складності.

На думку автора клопотання, застосування оспорюваного припису Закону в його справі призвело до порушення гарантованого частиною другою статті 58 Конституції України права «не бути притягнутим до відповідальності за діяння, що не визнається законом як правопорушення».

Обґрунтовуючи свої твердження, суб’єкт права на конституційну скаргу посилається на Конституцію України, Закон, рішення Конституційного Суду України, а також на судові рішення у його справі.

Під час пленарного засідання суб’єкт права на конституційну скаргу Володимир Падєрін та його представник, адвокат Лідія Климків надали відповіді на низку уточнюючих запитань суддів.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

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