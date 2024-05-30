Укрзализныця запускает «горный шаттл» в Яремче, Буковель, Ворохту и Рахов

1 и 2 июня из Львова и в обратном направлении будут следовать два дополнительных поезда.

Источник фото: УЗ

Укрзализныця назначает «горный шаттл» из Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохты и Рахова на 1 и 2 июня.

Пресс-служба «Укрзализныци» сообщает о запуске поезда №816, который будет курсировать по маршруту Львов - Ворохта. Поезд отправится из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22 и будет останавливаться в Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Ворохте.

2 июня поезд №816 продолжит свой маршрут из Ворохты до Рахова, останавливаясь на станциях Ясиня, Квасы и Рахов.

Поезд №816 Львов - Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22, Ивано-Франковск 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 - 19:14, Татаров-Буковель 19:39 - 19:41, Ворохта 19:52, а 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов следующим расписанием движения: Ворохта 19:52 - 19:56, Ясиня 20:34 - 20:36, Квасы 20:59 - 21:01, Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд №815 Рахов - Львов отправится из Рахова 2 июня в 03:48, Квасы 04:07 - 04:09, Ясиня 04:31 - 04:33, Ворохта 05:12 - 05:18, Татаров-Буковель 05:28 - 05:30, Яремче 06:03 - 06:07, Ивано-Франковск 07:50 - 07:55, прибытие во Львов в 10:07, а 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) аналогичным расписанием движения.

Также 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта с аналогичным расписанием движения, а также будет останавливаться на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Делятин, Микуличин (в дни курсирования поезда до Рахова).

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