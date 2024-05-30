Укрзалізниця запускає «гірський шатл» до Яремча, Буковелю, Ворохти та Рахова

1 та 2 червня зі Львова і у зворотному напрямку прямуватимуть два додаткові поїзди.

Джерело фото: УЗ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця призначає «гірський шатл» зі Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохти і Рахова на 1 та 2 червня.

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомляє про запуск поїзду №816, який буде курсувати за маршрутом Львів — Ворохта. Поїзд відправиться зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22 і зупинятиметься у Івано-Франківську, Яремче, Татаріві-Буковелі та Ворохті.

2 червня поїзд №816 продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова, зупиняючись на станціях Ясіня, Кваси і Рахів.

Поїзд №816 Львів — Ворохта відправлятиметься зі Львова 31травня та 1 червня о 15:22, Івано-Франківськ 17:39 - 17:43, Яремче 19:10 - 19:14, Татарів-Буковель 19:39 - 19:41, Ворохта 19:52, а 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху: Ворохта 19:52 - 19:56, Ясіня 20:34 - 20:36, Кваси 20:59 - 21:01, Рахів 21:19.

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів — Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48, Кваси 04:07 - 04:09, Ясіня 04:31 - 04:33, Ворохта 05:12 - 05:18, Татарів-Буковель 05:28 - 05:30, Яремче 06:03 - 06:07, Івано-Франківськ 07:50 - 07:55, прибуття у Львів о 10:07, а 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.

Також 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта з аналогічним розкладом руху, а також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (у дні курсування поїзда до Рахова).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.