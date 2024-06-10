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В НАГС объявили запрет на «чиновников»

13:45, 10 июня 2024
В Украине нет «чиновников», но есть «государственные» и «публичные» служащие.
В НАГС объявили запрет на «чиновников»
Источник фото: НАГС
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило о флешмобе «Чиновники под запретом». Публичных служащих, журналистов и всех граждан призывают избавиться от чужого понятия «чиновник».

«У нас есть национальная традиция создания государства и государственной службы. "Чины" – это наследие московской империи, введенное тамошним императором Петром-І.

В Украине нет "чиновников", а есть "государственные" и "публичные" служащие», - пояснили в НАГС.

Ранее глава НАГС Наталья Алюшина сообщила, что в настоящее время государственная служба, а также органы местного самоуправления находятся в крайне сложном кадровом положении.

«Нам катастрофически не хватает специалистов. В настоящее время эта проблема наблюдается в государственных органах и в органах местного самоуправления», - сказала Алюшина.

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