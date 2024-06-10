У НАДС оголосили заборону на «чиновників»

В Україні немає «чиновників», але є «державні» та «публічні» службовці.

Джерело фото: НАДС

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Національне агентство України з питань державної служби оголосило про флешмоб «Чиновники під забороною». Публічних службовців, журналістів та всіх громадян закликають позбутися чужого поняття «чиновник».

«Ми маємо національну традицію державотворення і державної служби. "Чини" – то спадок московської імперії, запроваджений тамтешнім імператором Петром-І.

В Україні немає "чиновників", а є натомість "державні " та "публічні" службовці», - пояснили у НАДС.

Раніше голова НАДС Наталія Алюшина повідомила, що наразі державна служба, а також органи місцевого самоврядування перебувають у вкрай складному кадровому становищі.

«Нам катастрофічно бракує фахівців. Наразі ця проблема спостерігається у державних органах і в органах місцевого самоврядування», - сказала Алюшина.

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