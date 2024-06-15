Практика судов
  1. В Украине

В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения света 16 июня

20:09, 15 июня 2024
В воскресенье, 16 июня, украинцы будут со светом.
В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения света 16 июня
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 16 июня, отключения света по Украине не прогнозируются. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Завтра по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина – снижение потребления в выходной день", – сообщили в компании.

При этом пообещали дополнительно информировать, если ситуация в энергосистеме вдруг изменится.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли суд устанавливать факт осуществления постоянного ухода за родственниками для решения вопроса отсрочки или увольнения с военной службы – ответ Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, может ли мужчина для получения отсрочки или увольнения с военной службы обратиться в суд за установлением факта постоянного ухода за родственниками.

Без явки в ТЦК – постоянно проживающие за рубежом граждане смогут стать на военный учет дистанционно

Украинцы за границей смогут подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК.

Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически будет получать данные о работниках из Реестра Пенсионного фонда

До 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда – «Оберег» будет получать данные о застрахованных работниках.

За самовольное оставление воинской части и дезертирство не будут сажать в тюрьму, если до окончания расследования лицо добровольно вернется на службу

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси