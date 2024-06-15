В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения света 16 июня

В воскресенье, 16 июня, украинцы будут со светом.

В воскресенье, 16 июня, отключения света по Украине не прогнозируются. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Завтра по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина – снижение потребления в выходной день", – сообщили в компании.

При этом пообещали дополнительно информировать, если ситуация в энергосистеме вдруг изменится.

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