В Укренерго повідомили, чи будуть відключення світла 16 червня

У неділю, 16 червня, українці будуть зі світлом.

У неділю, 16 червня, відключень світла по Україні не прогнозується. Про це повідомляє Укренерго.

"Завтра по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується. Причина – зниження споживання у вихідний день", – повідомили у компанії.

При цьому пообіцяли додатково інформувати, якщо ситуація в енергосистемі раптом зміниться.

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