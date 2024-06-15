Розпочалося перше засідання Глобального саміту миру, трансляція

У швейцарському місті Бюргеншток розпочався Саміт миру, скликаний за ініціативою України.

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У швейцарському місті Бюргеншток розпочалося перше пленарне засідання Глобального саміту миру. Зі вступними промовами виступають президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд та Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на Саміт миру зареєструвалися 100 держав і міжнародних організацій з усіх частин світу.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Саміт миру суттєво наблизить реалізацію Української формули миру.

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