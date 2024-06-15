Началось первое заседание Глобального саммита мира, трансляция

В швейцарском городе Бюргеншток начался саммит мира, созванный по инициативе Украины.

В швейцарском городе Бюргеншток началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира. Со вступительными речами выступают президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что на Саммит мира зарегистрировались 100 государств и международных организаций из всех частей света.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Саммит мира существенно приблизит реализацию Украинской формулы мира.

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