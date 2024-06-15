Поддержка Украины - наш стратегический интерес, а не благотворительность, - вице-президент США Харрис во время переговоров с Зеленским

Владимир Зеленский на полях Саммита мира провел двустороннюю встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис: что обговорили.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Глобального саммита мира в Швейцарии провел двустороннюю встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Обсудили поступление вооружений из объявленных США пакетов и выполнение договоренностей, достигнутых с президентом Джо Байденом, о дополнительных системах ПВО Patriot.

"Содержательная встреча с вице-президентом США Камалой Харрис на Саммите мира в Швейцарии. Спасибо за участие в Саммите.

Обсудили поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов, выполнение наших договоренностей, достигнутых с Президентом Байденом в Италии относительно дополнительных систем ПВО "Петриот", ситуацию на фронте", - говорится в сообщении Зеленского в Телеграм.

Камала Харрис сказала, что Байден был очень доволен недавними встречами с Президентом Украины.

"Наша поддержка – это не благотворительность, потому что украинцы и их будущее – это наш стратегический интерес", – сказала она.

Вице-президент сказала, что участвует в Саммите, чтобы стоять вместе с Украиной и лидерами других стран.

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