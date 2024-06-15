Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение

Можно обратиться с письменной жалобой в Гоструда или налоговую службу.

Налоговая служба в Волынской области напоминает, что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора.

Если работодатель не выполняет условия трудового договора, нужно сделать следующее:

- обратиться к работодателю с письменным требованием об устранении нарушений и выполнении условий трудового договора. Также вы можете обратиться в профсоюзный орган, если вы являетесь членом профсоюзной организации, за помощью и поддержкой;

- обратиться с письменной жалобой в Государственную службу Украины по вопросам труда и/или Государственной налоговой службы Украины;

- обратиться в суд с иском об установлении факта нарушений работодателем условий трудового договора, восстановлении нарушенных прав и требований компенсации морального и материального вреда. Можно воспользоваться услугами адвоката или другого представителя по вашему выбору. Также можно обратиться в суд за помощью и поддержки профсоюзной организации, если вы являетесь ее членом.

- не соглашайтесь на нарушение ваших прав и условий трудового договора со стороны работодателя.

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