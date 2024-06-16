Во Львовской области разоблачили полицейских, которые требовали $4 000 за закрытие уголовного производства

По решению суда подозреваемым избраны меры пресечения и отстранены от занимаемых должностей.

Во Львовской области сообщили о подозрении оперуполномоченному и инспектору одного из районных отделений полиции ГУ Наполиции Львовской области, требовавших $4 000 взятки.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, правоохранители требовали и получили от местного жителя неправомерную выгоду за прекращение уголовного производства и содействие в незаконном снятии ареста с имущества.

«Речь идет об уголовном производстве открытом по факту незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины). В рамках этого производства на транспортное средство и лесопродукцию был наложен арест», - отмечают в прокуратуре.

За 4 000 долларов США подозреваемые обещали «решить вопрос» с закрытием уголовного производства.

По решению суда подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а также отстранены от занимаемых должностей.

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