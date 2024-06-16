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На Львівщині викрили поліцейських, які вимагали $4 000 за закриття кримінального провадження

07:00, 16 червня 2024
Наразі за рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи та відсторонено від займаних посад.
На Львівщині викрили поліцейських, які вимагали $4 000 за закриття кримінального провадження
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На Львівщині повідомили про підозру оперуповноваженому та інспектору одного із районних відділень поліції ГУ Наполіції Львівської області, які вимагали $4 000 хабаря.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, правоохоронці вимагали та одержали від місцевого мешканця неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження та сприяння в незаконному знятті арешту з майна.

«Мова йде про кримінальне провадження відкрите за фактом незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України). У межах цього провадження на транспортний засіб та лісопродукцію було накладено арешт», - зазначають у прокуратурі.

За 4 000 доларів США підозрювані обіцяли «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження.

Наразі за рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а також відсторонено їх від займаних посад.

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