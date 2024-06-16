На Львівщині викрили поліцейських, які вимагали $4 000 за закриття кримінального провадження

Наразі за рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи та відсторонено від займаних посад.

На Львівщині повідомили про підозру оперуповноваженому та інспектору одного із районних відділень поліції ГУ Наполіції Львівської області, які вимагали $4 000 хабаря.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, правоохоронці вимагали та одержали від місцевого мешканця неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження та сприяння в незаконному знятті арешту з майна.

«Мова йде про кримінальне провадження відкрите за фактом незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України). У межах цього провадження на транспортний засіб та лісопродукцію було накладено арешт», - зазначають у прокуратурі.

За 4 000 доларів США підозрювані обіцяли «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження.

Наразі за рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а також відсторонено їх від займаних посад.

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