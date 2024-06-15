Російський Су-24 порушив повітряний простір Швеції: МЗС країни викличе дипломатів рф

Два винищувачі Gripen були підняті назустріч російському літаку Су-24.

Фото: ВПС Швеції

Російський Су-24 у п'ятницю, 14 червня, порушив повітряний простір Швеції. Два винищувачі Gripen були підняті назустріч літаку рф, повідомили у Збройних силах Швеції.

"Ми стежили за всім ланцюгом подій і були на місці, щоб втрутитися. Дії Росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності", - заявив командувач ВПС Швеції Йонас Вікман.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема прокоментував порушення повітряного простору країни. Він назвав порушення повітряного простору "неприйнятним" і заявив, що у зв'язку з інцидентом до його міністерства будуть викликані представники російського посольства в Стокгольмі, передає Тhe Guardian.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами щодо подій у безпосередній близькості від нас", - сказав Більстрем.

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