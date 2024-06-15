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Российский Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции: МИД страны вызовет дипломатов рф

18:29, 15 июня 2024
Два истребителя Gripen были подняты навстречу российскому самолету Су-24.
Российский Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции: МИД страны вызовет дипломатов рф
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Российский Су-24 в пятницу, 14 июня, нарушил воздушное пространство Швеции. Два истребителя Gripen были подняты навстречу самолету рф, сообщили в Вооруженных силах Швеции.

"Мы следили за всей цепью событий и были на месте, чтобы вмешаться. Действия рф неприемлемы и демонстрируют отсутствие уважения нашей территориальной целостности", - заявил командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем прокомментировал нарушение воздушного пространства страны. Он назвал нарушение воздушного пространства "неприемлемым" и заявил, что в связи с инцидентом в его министерство будут вызваны представители российского посольства в Стокгольме, передает Тhe Guardian.

"Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнерами по поводу событий в непосредственной близости от нас", - сказал Бильстрем.

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