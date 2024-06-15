Требовали $40 000 за аренду недвижимости с землей возле международной трассы: разоблачили группу чиновников

Задержанным чиновникам уже сообщили о подозрении.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили группу чиновников, требовавших 40 000 долларов за аренду недвижимости с землей вдоль международной трассы.

К организации схемы причастны должностные лица управления водными ресурсами рек, межрайонного управления водного хозяйства и объединенной территориальной общины.

За определенное вознаграждение они обещали положительно решить вопрос аренды недвижимости и земли, находящейся на балансе водных рек. А именно комплекс зданий и сооружений вместе с территорией площадью 16 га вдоль трассы международного значения, где предприниматель собирался обустроить автостоянку для грузовиков.

Для этого недвижимость и землю планировали передать на баланс в ОТГ, а уже после этого в долгосрочную аренду предпринимателю с первоочередным правом выкупа. Стоимость такой сделки оценили в 40 000 долларов, из которых половину суммы получает начальник одного из управлений водных ресурсов рек через определенный пункт обмена валют в столице, остальное распределяется между двумя другими фигурантами.

13 июня полицейские задержали главу ОТГ и руководителя межрайонного управления водного хозяйства на территории Одесской области, а организатора схемы – начальника управления водных ресурсов рек – вблизи Белой Церкви. Общая сумма, полученная фигурантами как неправомерная выгода 40 000 долларов. Делков задержали при получении неправомерной выгоды.

Задержанным чиновникам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. За совершенное им может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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