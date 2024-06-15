В Минагрополитики рассказали, как изменились условия бронирования аграриев

И.о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, как изменились условия бронирования работников в агросекторе. Об этом он рассказал в комментарии «Еспресо».
«Первое – это автоматически пролонгированное бронирование на 3 месяца, без необходимости подавать ни один пакет документов.
Второе – это дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев. До этого это было 6. Это уже будет планирование в годовом исчислении.
И третье – то, что по определенным профессиям, как, например, тракторист, агроном, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных», - отметил Высоцкий.
Также он добавил, что уже последующие представления получат возможность бронироваться на 12 месяцев.
Относительно объемов Высоцкий сказал, что общая норма - 50%, но по определенным профессиям в утвержденном перечне можно по ходатайству к военным увеличивать этот процент.
Ранее сообщалось, что исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%.
Также мы писали, что Кабмин в новом порядке бронирования определил, что не подлет бронированию забронированные лица.
Добавим, Кабинет Министров 7 июня 2024 года обнародовал текст Постановления № 650 (утверждено 5 июня) «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения».
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