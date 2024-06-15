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У Мінагрополітики розповіли, як змінились умови бронювання аграріїв

23:43, 15 червня 2024
Аграрії отримають «бронь» від мобілізації на рік.
У Мінагрополітики розповіли, як змінились умови бронювання аграріїв
Фото: nashemisto.dp.ua
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В.о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, як змінились умови бронювання працівників у агросекторі, передає «Еспресо».

«Перше - це автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів.

Друге - це подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців.  До цього це було 6. Це вже буде планування в річному вимірі.

І третє - те, що по певних професіях, як, наприклад, тракторист, агроном, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», - зазначив Висоцький.

Також він дода, що вже наступні подання отримуватимуть можливість бронюватись на 12 місяців.

Щодо обсягів Висоцький сказав, що загальна норма - 50%, але по певних професіях у затвердженому переліку можна через клопотання до військових збільшувати цей відсоток.

Раніше ми писали, що виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%.

Також повідомлялося, що Кабмін у новому порядку бронювання визначив, що не підлягають бронюванню заброньовані особи.

Додамо, Кабінет Міністрів 7 червня 2024 року оприлюднив текст Постанови № 650 (затверджена 5 червня) «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану».

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