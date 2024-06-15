Примусове стягнення аліментних виплат: що треба знати

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ розяснило питання примусового стягнення аліментних виплат.
Аліментні виплати – це обов'язковий платіж, який один з батьків (або інших осіб, визначених законом) сплачує на утримання дитини. Їх розмір, порядок розрахунку та стягнення регламентуються Сімейним кодексом України.
Аліменти стягуються з усіх видів доходу платника, включаючи заробітну плату, пенсію, стипендію, доходи від підприємницької діяльності тощо.
Нагадуємо, що з 1 січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів в Україні становить:
- для дітей до 6 років: 1 281,5 грн.;
- для дітей від 6 до 18 років: 1 598 грн.
Як розраховується розмір аліментів?
Існує два основних підходи до розрахунку аліментів:
Частка від заробітку:
на одну дитину: 1/4 від заробітку;
на двох дітей: 1/3 від заробітку;
на трьох і більше дітей: 1/2 від заробітку.
Фіксована сума, яка визначається судом з урахуванням матеріального стану платника та потреб дитини.
Суд може збільшити або зменшити розмір аліментів, враховуючи такі фактори:
- стан здоров'я та матеріальний стан дитини та платника аліментів;
- наявність інших дітей та непрацездатних родичів;
- права власності (нерухомість, автомобіль тощо);
- витрати/доходи платника.
Аліменти можуть стягуватися як добровільно, де платник аліментів самостійно перераховує кошти на рахунок дитини або її законного представника так і примусово.
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