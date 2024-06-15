Примусове стягнення аліментних виплат: що треба знати

Аліменти стягуються з усіх видів доходу платника, включаючи заробітну плату, пенсію, стипендію, доходи від підприємницької діяльності тощо.

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ розяснило питання примусового стягнення аліментних виплат.

Аліментні виплати – це обов'язковий платіж, який один з батьків (або інших осіб, визначених законом) сплачує на утримання дитини. Їх розмір, порядок розрахунку та стягнення регламентуються Сімейним кодексом України.

Аліменти стягуються з усіх видів доходу платника, включаючи заробітну плату, пенсію, стипендію, доходи від підприємницької діяльності тощо.

Нагадуємо, що з 1 січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів в Україні становить:

- для дітей до 6 років: 1 281,5 грн.;

- для дітей від 6 до 18 років: 1 598 грн.

Як розраховується розмір аліментів?

Існує два основних підходи до розрахунку аліментів:

Частка від заробітку:

на одну дитину: 1/4 від заробітку;

на двох дітей: 1/3 від заробітку;

на трьох і більше дітей: 1/2 від заробітку.

Фіксована сума, яка визначається судом з урахуванням матеріального стану платника та потреб дитини.

Суд може збільшити або зменшити розмір аліментів, враховуючи такі фактори:

- стан здоров'я та матеріальний стан дитини та платника аліментів;

- наявність інших дітей та непрацездатних родичів;

- права власності (нерухомість, автомобіль тощо);

- витрати/доходи платника.

Аліменти можуть стягуватися як добровільно, де платник аліментів самостійно перераховує кошти на рахунок дитини або її законного представника так і примусово.

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