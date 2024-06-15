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Принудительное взыскание алиментных выплат: что нужно знать

23:25, 15 июня 2024
Алименты взимаются со всех видов дохода плательщика, включая заработную плату, пенсию, стипендию, доходы от предпринимательской деятельности.
Принудительное взыскание алиментных выплат: что нужно знать
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев разъяснило вопрос принудительного взыскания алиментных выплат.

Алиментные выплаты – это обязательный платеж, который один из родителей (или других лиц, определенных законом) уплачивает на содержание ребенка. Их размер, порядок расчета и взыскания регламентируются Семейным кодексом Украины.

Алименты взимаются со всех видов дохода плательщика, включая заработную плату, пенсию, стипендию, доходы от предпринимательской деятельности.

Напомним, что с 1 января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов в Украине составляет:

- для детей до 6 лет: 1281,5 грн.;

- для детей от 6 до 18 лет: 1598 грн.

Как рассчитывается размер алиментов?

Существует два основных подхода к расчету алиментов:

Доля от заработка:

на одного ребенка: 1/4 от заработка;

на двоих детей: 1/3 от заработка;

на троих и более детей: 1/2 от заработка.

Фиксированная сумма, определяемая судом с учетом материального положения плательщика и потребностей ребенка.

Суд может увеличить или уменьшить размер алиментов, учитывая следующие факторы:

- состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов;

- наличие других детей и нетрудоспособных родственников;

- права собственности (недвижимость, автомобиль и т.п.);

- расходы/доходы плательщика.

Алименты могут взиматься как добровольно, где плательщик алиментов самостоятельно перечисляет средства на счет ребенка или его законного представителя так и принудительно.

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