Вимагали $40 000 за оренду нерухомості із землею біля міжнародної траси: викрили групу посадовців

Затриманим посадовцям вже повідомили про підозру.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили групу посадовців, які вимагали 40 000 доларів за оренду нерухомості із землею вздовж міжнародної траси.

До організації схеми причетні посадові особи управління водних ресурсів річок, міжрайонного управління водного господарства та об’єднаної територіальної громади.

За певну винагороду вони обіцяли позитивно вирішити питання оренди нерухомості та землі, що перебуває на балансі управління водних річок. А саме комплексу будівель та споруд разом з територією площею 16 га вздовж траси міжнародного значення, де підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок.

Для цього нерухомість та землю планували передати на баланс до ОТГ, а вже після цього в довгострокову оренду підприємцю з першочерговим правом викупу. Вартість такої оборудки оцінили в 40 000 доларів, з яких половину суми отримує начальник одного з управлінь водних ресурсів річок через визначений пункт обміну валют в столиці, решта – розподіляється між двома іншими фігурантами.

13 червня поліцейські затримали голову ОТГ та керівника міжрайонного управління водного господарства на території Одеської області, а організатора схеми – начальника управління водних ресурсів річок – поблизу Білої Церкви. Загальна сума, яку отримали фігуранти як неправомірна вигода 40 000 доларів. Ділків затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Затриманим посадовцям повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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