Практика судів
  1. В Україні

Вимагали $40 000 за оренду нерухомості із землею біля міжнародної траси: викрили групу посадовців

23:59, 15 червня 2024
Затриманим посадовцям вже повідомили про підозру.
Вимагали $40 000 за оренду нерухомості із землею біля міжнародної траси: викрили групу посадовців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили групу посадовців, які вимагали 40 000 доларів за оренду нерухомості із землею вздовж міжнародної траси.

До організації схеми причетні посадові особи управління водних ресурсів річок, міжрайонного управління водного господарства та об’єднаної територіальної громади.

За певну винагороду вони обіцяли позитивно вирішити питання оренди нерухомості та землі, що перебуває на балансі управління водних річок. А саме комплексу будівель та споруд разом з територією площею 16 га вздовж траси міжнародного значення, де підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок.

Для цього нерухомість та землю планували передати на баланс до ОТГ, а вже після цього в довгострокову оренду підприємцю з першочерговим правом викупу. Вартість такої оборудки оцінили в 40 000 доларів, з яких половину суми отримує начальник одного з управлінь водних ресурсів річок через визначений пункт обміну валют в столиці, решта – розподіляється між двома іншими фігурантами.

13 червня поліцейські затримали голову ОТГ та керівника міжрайонного управління водного господарства на території Одеської області, а організатора схеми – начальника управління водних ресурсів річок – поблизу Білої Церкви. Загальна сума, яку отримали фігуранти як неправомірна вигода 40 000 доларів. Ділків затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Затриманим посадовцям повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Уряд разом з іноземними партнерами самостійно вирішують, що та як необхідно реформувати в судовій владі.

Заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК – Кабмін вніс уточнення

Уряд вирішив окремо уточнити, що заброньовані, а також судді, народні депутати, члени ВРП, ВККС не проходять медичний огляд.

Чи може суд встановлювати факт здійснення постійного догляду за родичами для вирішення питання відстрочки чи звільнення з військової служби – відповідь Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи може чоловік для отримання відстрочки чи звільнення з військової служби звернутися до суду за встановленням факту постійного догляду за родичами.

Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Українці за кордоном зможуть подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.

Судді, члени ВРП, депутати, експерти – Кабмін окремо уточнив перелік посадовців, щодо яких комісії при ТЦК не розглядатимуть питання відстрочки

Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки певним посадовцям не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду