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Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення

20:46, 15 червня 2024
Можна звернутися з письмовою скаргою до Держпраці або податкової служби.
Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення
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Податкова служба у Волинській області нагадує, що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору.

Якщо роботодавець не виконує умови трудового договору, треба зробити наступне:

- звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про усунення порушень і виконання умов трудового договору. Також ви можете звернутися до профспілкового органу, якщо ви є членом профспілкової організації, за допомогою і підтримкою;

- звернутися з письмовою скаргою до Державної служби України з питань праці та/або Державної податкової служби України; 

- звернутися до суду з позовом про встановлення факту порушень роботодавцем умов трудового договору, відновлення порушених прав і вимоги компенсації моральної та матеріальної шкоди. Можна скористатися послугами адвоката або іншого представника за вашим вибором. Також можна звернутися до суду за допомогою і підтримки профспілкової організації, якщо ви є її членом.

- Не погоджуйтеся на порушення ваших прав і умов трудового договору з боку роботодавця. 

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