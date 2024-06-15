Підтримка України - наш стратегічний інтерес, а не благодійність, — віцепрезидентка США Гарріс під час переговорів з Зеленським

Володимир Зеленський на полях Саміту миру провів двосторонню зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: що обговорювали.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру у Швейцарії провів двосторонню зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Обговорили надходження озброєнь з оголошених США пакетів та виконання домовленостей, досягнутих із президентом Джо Байденом, щодо додаткових систем ППО Patriot.

"Змістовна зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Дякую за участь у Саміті.

Обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання наших домовленостей, досягнутих із Президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО "Петріот", ситуацію на фронті", - йдеться у повідомленні Зеленського у Телеграм.

Камала Гарріс сказала, що Байден був дуже задоволений нещодавніми зустрічами з українським Президентом.

"Наша підтримка – це не благодійність, тому що українці та їхнє майбутнє – це наш стратегічний інтерес", – сказала вона.

Віцепрезидентка сказала, що бере участь у Саміті, аби стояти разом із Україною та лідерами інших країн.

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