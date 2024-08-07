В Черкасской области заключенный во время отбывания наказания обманул людей более чем на 120 тысяч гривен

Мужчина, отбывая наказание в одной из колоний, разместил в социальной сети несколько объявлений о продаже скутеров.

В Черкасской области сообщено о подозрении заключенному, который во время отбывания наказания в одной из колоний, обманул людей более чем на 120 тысяч гривен. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Уманской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 31-летнему заключенному по факту мошенничества, совершенного повторно (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, мужчина, отбывая наказание в одной из колоний, разместил в социальной сети несколько объявлений о продаже скутеров. Связываясь с покупателями, злоумышленник обещал им доставку транспортного средства, однако после получения на банковскую карту предоплаты переставал выходить на связь.

Всего установлено 19 жителей разных областей Украины, обманутых на сумму более 120 тысяч гривен. Принимаются меры по установлению других пострадавших от действий подозреваемого.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работами на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

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