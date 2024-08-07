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На Черкащині в’язень під час відбування покарання ошукав людей на понад 120 тисячі гривень

10:35, 7 серпня 2024
Чоловік, відбуваючи покарання в одній із колоній, розмістив у соціальній мережі декілька оголошень про продаж скутерів.
На Черкащині в’язень під час відбування покарання ошукав людей на понад 120 тисячі гривень
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На Черкащині повідомлено про підозру в’язню, який під час відбування покарання в одній з колоній, ошукав людей на понад 120 тисячі гривень. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному в’язню за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, чоловік, відбуваючи покарання в одній із колоній, розмістив у соціальній мережі декілька оголошень про продаж скутерів. Зв’язуючись з покупцями, зловмисник обіцяв їм доставку транспортного засобу, однак після отримання на банківську картку передоплати переставав виходити на зв’язок.

Загалом встановлено 19 мешканців різних областей України, яких ошукано на суму понад 120 тисяч гривень. Вживаються заходи на встановлення інших потерпілих від дій підозрюваного.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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