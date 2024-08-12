В сервисных центрах ПФУ теперь можно делиться еще двумя документами через Дію

Пенсионный фонд Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины расширили возможности использования документов из мобильного приложения Дія.
Теперь в сервисных центрах ПФУ можно делиться еще двумя документами через Дію. Раньше шеринг работал только для ID-карты, а теперь еще и для регистрационного номера налогоплательщика (РНОКПП) и свидетельства рождения ребенка.
Как воспользоваться шеренгом документов?
Чтобы воспользоваться возможностью шеринга, достаточно открыть свои цифровые документы в приложении Дії, нажать на необходимый документ и выбрать штрихкод, продиктовать работнику сервисного центра 13-значный код и подтвердить запрос на передачу данных в Дії в Пенсионный фонд Украины.
После этого цифровая копия документа автоматически загружается в информационную систему Фонда и работник сервисного центра может использовать ее для дальнейшей обработки.
Для каких услуг можно воспользоваться?
Шеринг цифровых документов может быть полезен при:
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