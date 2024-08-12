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В сервисных центрах ПФУ теперь можно делиться еще двумя документами через Дію

21:33, 12 августа 2024
Шеринг работает для карты налогоплательщика и свидетельства о рождении ребенка.
В сервисных центрах ПФУ теперь можно делиться еще двумя документами через Дію
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Пенсионный фонд Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины расширили возможности использования документов из мобильного приложения Дія.

Теперь в сервисных центрах ПФУ можно делиться еще двумя документами через Дію. Раньше шеринг работал только для ID-карты, а теперь еще и для регистрационного номера налогоплательщика (РНОКПП) и свидетельства рождения ребенка.

Как воспользоваться шеренгом документов?

Чтобы воспользоваться возможностью шеринга, достаточно открыть свои цифровые документы в приложении Дії, нажать на необходимый документ и выбрать штрихкод, продиктовать работнику сервисного центра 13-значный код и подтвердить запрос на передачу данных в Дії в Пенсионный фонд Украины.

После этого цифровая копия документа автоматически загружается в информационную систему Фонда и работник сервисного центра может использовать ее для дальнейшей обработки.

Для каких услуг можно воспользоваться?

Шеринг цифровых документов может быть полезен при:

  • назначении/перерасчете пенсий, субсидий, льгот, страховых выплат;
  • назначении социальных услуг;
  • решении всех вопросов по выплате назначенных средств (изменении способа выплаты, изменении банковских реквизитов, переводе пенсионной выплаты по новому месту жительства, возобновлении выплаты пенсии);
  • исправлении/уточнении персональных данных в реестре застрахованных лиц;
  • оформлении и получении пенсионного удостоверения;
  • получении справок (ОК-5, ОК-7), выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности, других документов;
  • оформлении помощи на погребение и т.д.

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