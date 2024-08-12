У сервісних центрах ПФУ тепер можна ділитися ще двома документами через Дію

Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів з мобільного застосунку Дія.
Відтепер у сервісних центрах ПФУ можна ділитися ще двома документами через Дію. Раніше шеринг працював тільки для ID-картки, а зараз ще й для реєстраційного номера платника податків (РНОКПП) та свідоцтва про народження дитини.
Як скористатись шерингом документів?
Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо відкрити свої цифрові документи в застосунку Дія, натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод, продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код та підтвердити запит на передачу даних у Дії до Пенсійного фонду України.
Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.
Для яких послуг можна використати?
Шеринг цифрових документів може бути корисний при:
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