У сервісних центрах ПФУ тепер можна ділитися ще двома документами через Дію

Шеринг працює для картки платника податків та свідоцтва про народження дитини.

Пенсійний фонд України спільно з Міністерством цифрової трансформації України розширили можливості використання документів з мобільного застосунку Дія.

Відтепер у сервісних центрах ПФУ можна ділитися ще двома документами через Дію. Раніше шеринг працював тільки для ID-картки, а зараз ще й для реєстраційного номера платника податків (РНОКПП) та свідоцтва про народження дитини.

Як скористатись шерингом документів?

Щоб скористатись можливістю шерингу, достатньо відкрити свої цифрові документи в застосунку Дія, натиснути на необхідний документ та обрати штрихкод, продиктувати працівнику сервісного центру 13-значний код та підтвердити запит на передачу даних у Дії до Пенсійного фонду України.

Після цього цифрова копія документа автоматично завантажується в інформаційну систему Фонду і працівник сервісного центру може використовувати її для подальшого опрацювання.

Для яких послуг можна використати?

Шеринг цифрових документів може бути корисний при:

призначенні/перерахунку пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

призначенні соціальних послуг;

розв’язанні всіх питань щодо виплати призначених коштів (зміні способу виплати, зміні банківських реквізитів, переведенні пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновленні виплати пенсії);

виправленні/уточненні персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформленні та отриманні пенсійного посвідчення;

отриманні довідок (ОК-5,ОК-7), витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформленні допомоги на поховання тощо.

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