На Волині судили чоловіка, який пересилав вогнепальну зброю поштою

Суд визнав 39-річного чоловіка винуватим у незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

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На Волині жителя Кривого Рогу судили за незаконне поводження зі зброєю. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, суд визнав 39-річного чоловіка винуватим у незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами (ч.1 ст. 263 КК України).

Доведено, що судимий уже за такий злочин чоловік упродовж липня-серпня 2023 року двічі пересилав на Волинь за посередництвом поштового оператора вогнепальну зброю – перероблені зі стартових пістолети.

Під час обшуку в його оселі знайшли також набої, які він теж придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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