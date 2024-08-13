На Волыни судили мужчину, который пересылал огнестрельное оружие по почте

Суд признал 39-летнего мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

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На Волыни жителя Кривого Рога судили за незаконное обращение с оружием. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, суд признал 39-летнего мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Доказано, что судимый уже за такое преступление мужчина в течение июля-августа 2023 года дважды пересылал на Волынь через посредство почтового оператора огнестрельное оружие – переделанные из стартовых пистолеты.

Во время обыска в его доме обнаружили также патроны, которые он тоже приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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