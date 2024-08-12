Горсовет Ровно обязали через суд изготовить историко-архитектурный опорный план

Отмечается, что отсутствие опорного плана создает угрозу самовольной, хаотической или неконтролируемой застройки исторического центра и разрушения памятников истории.

Решением Ровенского окружного административного суда удовлетворен иск прокуратуры к Ровенскому городскому совету о признании бездействия противоправным и обязательства совершить действия, направленные на разработку и утверждение в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана областного центра. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, несмотря на то, что Ровно включено в Список исторических населенных мест Украины, прокуроры выяснили, что такой план в городе до сих пор не разработан.

В то же время отсутствие опорного плана создает угрозу самовольной, хаотической или неконтролируемой застройки исторического центра, разрушение памятников истории и культуры, а также уничтожение исторического наследия общины.

Это и стало основанием для обращения прокуратуры в суд, который согласился с доводами прокурора о бездействии городского совета, который вовремя не разработал, не согласовал и не утвердил главный историко-архитектурный документ, защищающий исторический ареал областного центра и регулирующий режим его застройки.

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