Верховный Суд высказался об исчислении срока подачи апелляционной жалобы на определение, полный текст которого был провозглашен в другой день, чем резолютивная часть

Если полный текст определения был составлен позже, в случае неосведомленности заинтересованных лиц по мотивам принятого следственным судьей решения, указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования.

В случае, когда следственный судья со ссылкой на ч. 2 ст. 376 УПК постановил определение и объявил его резолютивную часть, а полный текст определения объявил на другой день, срок подачи апелляционной жалобы исчисляется со дня объявления резолютивной части определения.

В случае, если полный текст был составлен позже, в случае неосведомленности заинтересованных лиц по мотивам принятого следственным судьей решения указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования и основанием для его восстановления в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 117 УПК. Об этом заявила коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС в постановлении от 27.06.2024 по делу №531/2464/23.

Обставини справи

Ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання начальника РУП ГУНП та накладено арешт на врожай та земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади в особі міської ради та у користуванні приватного агропідприємства. Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання виконавчого комітету міської ради про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

У касаційній скарзі т.в.о. міського голови стверджує, рішення апеляційного суду є безпідставним, так як орган місцевого самоврядування не був обізнаний з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення і звернувся до апеляційного суду із незначним пропуском строку.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС вказав, що апеляційний суд без з'ясування всіх обставин передчасно відмовив виконавчому комітету міської ради у поновленні строку на апеляційне оскарження, чим фактично позбавив вказану юридичну особу права на оскарження судового рішення.

Як убачається з матеріалів справи, виконавчий комітет міської ради, не погоджуючись з ухвалою слідчого судді від 07.09.2023, 14.09.2023 подав апеляційну скаргу та клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, обґрунтоване тим, що 7.09.2023 слідчий суддя оголосив лише резолютивну частину ухвали, а повний текст рішення орган місцевого самоврядування отримав лише 12.09.2023.

Розглянувши вказане клопотання, апеляційний суд не знайшов підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження та ухвалою від 2.11.2023 повернув скаржнику апеляційну скаргу, мотивуючи своє рішення тим, що указана у клопотанні причина пропуску процесуального строку є необґрунтованою.

З матеріалів провадження вбачається, що ухвалу слідчого судді, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, постановлено за участю власника.

Разом з тим слідчий суддя, керуючись положеннями ч. 2 ст. 376 КПК, 7.09.2023 оголосив учасникам процесу лише резолютивну частину ухвали, а її повний текст був оголошений 12.09.2023 без участі сторін.

Вказані обставини та доводи скаржника про необізнаність із мотивами прийнятого рішення залишились без належної уваги суду апеляційної інстанції, який, окрім цього, прийшов сумнівного висновку про те, що апеляційна скарга була подана зі значним пропуском визначеного законом строку.

Автор: Наталя Мамченко

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