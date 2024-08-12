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Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

16:00, 12 серпня 2024
Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.
Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина
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У випадку, коли слідчий суддя з посиланням на ч. 2 ст. 376 КПК постановив ухвалу та оголосив її резолютивну частину, а повний текст ухвали оголосив в інший день, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

У разі, якщо повний текст було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 117 КПК. На цьому наголосила колегія суддів Другої судової палати ККС ВС у постанові від 27.06.2024 по справі №531/2464/23.

Обставини справи

Ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання начальника РУП ГУНП та накладено арешт на врожай та земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади в особі міської ради та у користуванні приватного агропідприємства. Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання виконавчого комітету міської ради про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

У касаційній скарзі т.в.о. міського голови стверджує, рішення апеляційного суду є безпідставним, так як орган місцевого самоврядування не був обізнаний з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення і звернувся до апеляційного суду із незначним пропуском строку.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС вказав, що апеляційний суд без з'ясування всіх обставин передчасно відмовив виконавчому комітету міської ради у поновленні строку на апеляційне оскарження, чим фактично позбавив вказану юридичну особу права на оскарження судового рішення.

Як убачається з матеріалів справи, виконавчий комітет міської ради, не погоджуючись з ухвалою слідчого судді від 07.09.2023, 14.09.2023 подав апеляційну скаргу та клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, обґрунтоване тим, що 7.09.2023 слідчий суддя оголосив лише резолютивну частину ухвали, а повний текст рішення орган місцевого самоврядування отримав лише 12.09.2023.

Розглянувши вказане клопотання, апеляційний суд не знайшов підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження та ухвалою від 2.11.2023 повернув скаржнику апеляційну скаргу, мотивуючи своє рішення тим, що указана у клопотанні причина пропуску процесуального строку є необґрунтованою.

З матеріалів провадження вбачається, що ухвалу слідчого судді, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно, постановлено за участю власника.

Разом з тим слідчий суддя, керуючись положеннями ч. 2 ст. 376 КПК, 7.09.2023 оголосив учасникам процесу лише резолютивну частину ухвали, а її повний текст був оголошений 12.09.2023 без участі сторін.

Вказані обставини та доводи скаржника про необізнаність із мотивами прийнятого рішення залишились без належної уваги суду апеляційної інстанції, який, окрім цього, прийшов сумнівного висновку про те, що апеляційна скарга була подана зі значним пропуском визначеного законом строку.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

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