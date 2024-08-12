Новий координатор системи ООН Матіас Шмале розпочав роботу в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні.

Фото: Вікторія Андрієвська / ОСНА

В Україні розпочав роботу новий координатор системи ООН і гуманітарний координатор Матіас Шмале.

«Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні з 11 серпня 2024 року за погодженням уряду приймаючої країни», - повідомляє представництво ООН в Україні.

Зазначається, що Шмале має понад 30 років досвіду гуманітарної роботи та роботи з розвитку і відновлення.

Раніше він працював старшим радником регіональної групи Управління з координації розвитку ООН в Африці, виконувачем обовʼязків координатора системи ООН та гуманітарного координатора в Нігерії, а також на кількох високих посадах у БАПОР.

Новий координатор системи ООН в Україні має ступінь доктора філософії з економіки розвитку та ступінь магістра з макроекономіки Вільного університету Берліна.

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