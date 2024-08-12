Практика судів
  1. В Україні

Новий координатор системи ООН Матіас Шмале розпочав роботу в Україні

15:57, 12 серпня 2024
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні.
Новий координатор системи ООН Матіас Шмале розпочав роботу в Україні
Фото: Вікторія Андрієвська / ОСНА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розпочав роботу новий координатор системи ООН і гуманітарний координатор Матіас Шмале.

«Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні з 11 серпня 2024 року за погодженням уряду приймаючої країни», - повідомляє представництво ООН в Україні.

Зазначається, що Шмале має понад 30 років досвіду гуманітарної роботи та роботи з розвитку і відновлення.

Раніше він працював старшим радником регіональної групи Управління з координації розвитку ООН в Африці, виконувачем обовʼязків координатора системи ООН та гуманітарного координатора в Нігерії, а також на кількох високих посадах у БАПОР.

Новий координатор системи ООН в Україні має ступінь доктора філософії з економіки розвитку та ступінь магістра з макроекономіки Вільного університету Берліна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси