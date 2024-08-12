Як листуватися з податковою зі смартфона: роз’яснення

Державна податкова служба у Донецькій області розповідає, що мобільний застосунок «Моя податкова» від ДПС доступний користувачам, його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.
«Моя податкова» – простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.
Користувачі можуть надсилати листи та звернення до контролюючого органу через мобільний застосунок «Моя податкова».
Така можливість доступна у розділі «Послуги».
Отже, щоб надіслати лист податківцям, потрібно:
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