Як листуватися з податковою зі смартфона: роз’яснення

Користувачі можуть надсилати листи та звернення до контролюючого органу через мобільний застосунок «Моя податкова».

Державна податкова служба у Донецькій області розповідає, що мобільний застосунок «Моя податкова» від ДПС доступний користувачам, його можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.

«Моя податкова» – простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем.

Користувачі можуть надсилати листи та звернення до контролюючого органу через мобільний застосунок «Моя податкова».

Така можливість доступна у розділі «Послуги».

Отже, щоб надіслати лист податківцям, потрібно:

обрати «Надіслати лист до ДПС»;

обрати контролюючий орган;

зазначити тип, тематику та короткий зміст листа;

прикріпити лист в електронному вигляді розміром до 5 Мб (файл або фото);

підписати та надіслати.

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